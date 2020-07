Torino, sabato prima del derby contro la Juve organizzata una protesta dei tifosi

vedi letture

Sarà una vigilia di derby contro la Juventus tutt'altro che tranquilla per il Torino. Per la mattinata di sabato, scrive Tuttosport è stata organizzata una manifestazione dei tifosi granata per palesare il proprio malcontento nei confronti della società per la stagione che vede la formazione di Moreno Longo ancora in lotta per la matematica salvezza. Un evento lanciato su Facebook e che ha già raccolto centinaia di consensi.