Torino, salgono le quotazioni di Paganini: a Longo piace la sua duttilità

Il Torino sta seguendo con grande interesse Luca Paganini del Frosinone. Il tecnico Longo lo conosce bene per averlo allenato recentemente ed è in scadenza col club laziale. Ai granata è un profilo che piace perché a destra potrebbe essere una scommessa duttile e affascinante. Non sarebbe alternativo ma complementare a una colonna del Toro come De Silvestri, che tra l'altro è prossimo al rinnovo di contratto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.