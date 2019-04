© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raddoppio del Torino, ancora il gallo Belotti! L'attaccante del Torino prende palla in mezzo al campo, si invola verso l'area e tocca per Ansaldi. L'argentino mette in mezzo, Andersen riesce solo a deviare ma sul pallone si fionda Belotti che scarica la palla in rete