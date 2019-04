© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria: mister Mazzarri lascia fuori Zaza e sceglie la coppia Berenguer-Meitè alle spalle di Belotti. In difesa torna Nkoulou. Nella Sampdoria c'è Gabbiadini al posto di Defrel, in difesa Bereszynski titolare con Sala in panchina.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disposizione: Ichazo, Rosati, Lukic, Zaza, Damascan, Parigini, Djidji, Bremer. Allenatore: Mazzarri

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Vieira, Praet, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. A disposizione: Rafael, Belec, Saponara, Sala, Jankto, Sau, Tavares, Ferrari, Tonelli, Defrel. Allenatore: Giampaolo