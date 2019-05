Torino-Sassuolo 0-1 al 45'. Belotti spreca, Bourabia segna e si fa espellere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Succede di tutto a Torino in un pomeriggo che doveva essere molto tranquillo per i granata, considerato che il Sassuolo non ha più obiettivi. E invece sono gli emiliani in vantaggio all'intervallo, per giunta in inferiorità numerica mentre i granata possono recriminare sé stessi per un calcio di rigore fallito.

BERARDI COSTRETTO AL FORFAIT Il Torino che deve fare a meno dello squalificato Rincon. Torna Baselli, a comporre la mediana con Meité e Lukic, mentre Berenguer sarà la punta che affiancherà Belotti. Ola Aina, inizialmente convocato, non è convocato a causa di una sindrome influenzale. De Zerbi torna al 4-3-3 senza una vera punta di ruolo con Djuricic a fare il finto 9. Assente Domenico Berardi: l'attaccante non è nemmeno in panchina e anche lui, come Aina, è stato colpito da un attacco influenzale. Avanzato nella circostanza Sensi.

SUCCEDE DI TUTTO Il Torino può sbloccare la partita dopo 17 minuti grazie a un calcio di rigore assegnato dopo l'aiuto del VAR per un mani in area di Magnanelli. Dal dischetto Belotti colpisce la traversa, infine il pallone schizza alto. Il capitano granata accusa il colpo, fatica ed è sovrastato da un ottimo Demiral. Altro segnale negativo, l'infortunio di Ansaldi che abbandona al 23', lasciando il posto a Iago Falque. Al 27' Bourabia triangola con Djuricic e scarica dal limite dell'area un destro stupendo a incrociare nell'angolo più lontano. Il marocchino, ammonito un quarto d'ora prima, commette l'ingeguità nell'esultanza di alzare la maglietta e nascondervi la testa: l'arbitro Giacomelli applica il regolamento e lo ammonisce di nuovo. Sassuolo in dieci, ma resiste grazie anche a un ottimo Consigli molto bravo a neutralizzare un colpo di testa di Izzo e un sinistro di Iago Falque.