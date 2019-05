© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal gol fallito al gol subito dal Torino: Sassuolo in vantaggio al 27' con una rete di Bourabia. Il marocchino con un destro preciso dalla distanza supera Sirigu. Dalla gioia si passa alla disperazione, perché il giocatore che era stato ammonito al 12' riceve il secondo giallo per aver alzato la maglietta per poi coprirsi il volto nell'esultare.