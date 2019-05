© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino pareggia i conti col capitano Andrea Belotti al 56'. Splendida azione corale partita con un lancio di Baselli che pesca sulla destra De Silvestri, pallone in mezzo per il centravanti che da due passi mette in rete. 14° centro in questo campionato per Belotti, che si fa così perdonare per il calcio di rigore fallito nel primo tempo. Parziale: Torino-Sassuolo 1-1.