Incredibile a Torino, il Sassuolo passa in vantaggio al 71' in una fase della gara letteralmente dominata dal Toro. Segna Lirola, ma fa quasi tutto Boga. L'ivoriano viene lanciato sulla sinistra e semina il panico nell'area avversaria dribblando tre giocatori e calciando in porta. Sirigu respinge la sua conclusione, ma è pronto Lirola che spalle alla porta ha l'intuizione di colpire di tacco, trovando la rete. Torino-Sassuolo ora è sul risultato di 1-2.