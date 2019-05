© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino ribalta la partita in un minuto. All'81' lancio in profondità per Zaza che brucia la difesa e supera Consigli in uscita con un diagonale. Quarto gol in questo campionato per l'attaccante lucano. Un minuto più tardi cross dalla destra di De Silvestri e Belotti in rovesciata batte Consigli. Fanno 15 in questo torneo per il capitano, ma soprattutto porta in vantaggio il Torino sul Sassuolo: 3-2 all'82.