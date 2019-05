Torino-Sassuolo anche sul mercato: ai granata piace Duncan. Zaza torna?

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida sul campo, poi via agli intrecci di mercato. È questa la fotografia di Torino-Sassuolo, come evidenzia Tuttosport: nel mirino dei granata c'è soprattutto Alfred Duncan, 26 anni, per il quale il neroverde chiede almeno 16 milioni di euro. Piace anche Manuel Locatelli, sin dai tempi del Milan, come pure Merih Demiral, che il Sassuolo riscatterà per 8 milioni di euro. In direzione opposta, potrebbe esservi Simone Zaza: al Sassuolo ha lasciato ottimi ricordi e potrebbe tornare.