Torino-Sassuolo, formazioni ufficiali: l'influenza mette ko Berardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo:

Il Torino che deve fare a meno dello squalificato Rincon. Torna Baselli, a comporre la mediana con Meité e Lukic, mentre Berenguer sarà la punta che affiancherà Belotti. Ola Aina, inizialmente convocato, non è convocato a causa di una sindrome influenzale.

De Zerbi torna al 4-3-3 senza una vera punta di ruolo con Djuricic a fare il finto 9. Assente Domenico Berardi: l'attaccante non è nemmeno in panchina e anche lui, come Aina, è stato colpito da un attacco influenzale. Avanzato nella circostanza Sensi.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Meitè, Lukic, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Belotti. A disp. Ichazo, Rosati. Zaza, Iago Falque, Singo, Damascan, Bremer, Millico. All. Mazzarri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Peluso; Duncan, Magnanelli, Bourabia; Sensi, Djuricic, Boga. A disp. Pegolo, Marlon, Lemos, Rogerio, Matri, Sernicola, Odgaard, Babacar, Di Francesco, Locatelli, Adjapong, Brignola. All. De Zerbi.

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

ASSISTENTI: Galetto-Rocca

IV UOMO: Banti

VAR: La Penna

AVAR: Di Iorio