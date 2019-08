Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkoulou neanche in panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È quasi tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la prima di campionato tra Torino e Sassuolo. Clima pesante in casa granata, coi tifosi che in queste ore hanno contestato aspramente il presidente Cairo per un mercato finora poco scoppiettante. Mazzarri si affida così ai fedelissimi, anche se - come annunciato - deve rinunciare a Nkoulou (in orbita Roma e neanche in panchina stasera) dando spazio in difesa a Bonifazi. Tantissimi volti nuovi, invece, nella compagine neroverde, con De Zerbi che lancia dal 1' ben quattro acquisti: Toljan, Obiang, Traoré e Caputo.

Queste le due formazioni ufficiali di Torino e Sassuolo, in campo alle 20:45:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bonifazi, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Zaza, Belotti. All.: Mazzarri.

Sassuolo (4-3-1-2) Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Obiang, Locatelli; Traoré; Boga, Caputo. All.: De Zerbi.