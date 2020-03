Torino, Scuffet obiettivo per la porta. Potrebbe affiancare o sostituire Sirigu

vedi letture

Toro e Udinese parleranno di Simone Scuffet nelle prossime settimane, profilo individuato per sostituire Sirigu in caso di necessità o nel caso il Salvatore granata decidesse andare altrove per giocare le Coppe. Scuffet sta facendo bene allo Spezia e secondo Tuttosport, se i liguri non dovessero riscattarlo, sarà il Toro il primo club a bussare alla porta dell'Udinese per richiederlo.