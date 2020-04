Torino, Scuffet primo nome per la porta. Anche in caso di addio di Sirigu

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino sarebbe pronto a puntare con forza al cartellino di Simone Scuffet, portiere di proprietà dell'Udinese ma che lo Spezia potrebbe riscattare nel corso della prossima estate. I granata pensano a lui non solo come potenziale vice di livello per Sirigu, ma anche come titolare nel caso in cui l'ex PSG dovesse chiedere di essere ceduto al termine della stagione.