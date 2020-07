Torino, segnali di Zaza: futuro da scrivere per la panchina

vedi letture

Segnali di Zaza in un Torino che spreca un match ball in chiave salvezza e si vede costretto ad attendere almeno qualche giorno prima di “festeggiare” definitivamente lo scampato pericolo. L’attaccante lucano fa le veci di Belotti a secco da due partite e costringe al pareggio l’Hellas Verona di uno Juric fresco di rinnovo triennale, e di conseguenza caduto definitivamente dalle possibili alternative per la successione di Moreno Longo al termine della stagione. Del resto, il futuro del tecnico dei granata è ancora tutto da definire: la missione salvezza è stata praticamente portata a termine ma nonostante ciò le possibilità rispetto ad una permanenza dell’attuale allenatore fanno a pugni con le voci costanti legate ai possibili successori sulla panchina dei piemontesi. La sensazione è che una definizione in un senso o nell’altro non sia ancora stata stabilita del tutto, magari in attesa del verdetto tanto atteso che permetterà di lasciarsi alle spalle questo campionato da incubo per iniziare finalmente a progettare un futuro migliore.