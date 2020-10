Torino, Segre: "Emozionante giocare titolare. Vittoria fondamentale per l'autostima"

vedi letture

Jacopo Segre, centrocampista del Torino, ha parlato a TorinoChannel al termine della vittoria per 3-1 ottenuta contro il Lecce in Coppa Italia dopo i tempi supplementari: "Sono emozionato perché per la prima volta ho potuto giocare 90 minuti con una maglia che per me ha un'appartenenza famigliare. Abbiamo dato tutto contro una squadra molto organizzata: questa qualificazione era fondamentale per la nostra autostima. Arriviamo ad affrontare la Lazio nel migliore dei modi. Dobbiamo mantenere le antenne dritte perché c'è bisogno di punti".