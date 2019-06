Torino, Segre torna e rinnova. Poi un nuovo prestito in Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

TuttoVeneziaSport.it fa il punto sul futuro di Jacopo Segre: come già anticipato da TMW, il centrocampista scuola Toro non resterà in laguna. I granata gli rinnoveranno il contratto e l'accordo sembra essere praticamente già stato definito, poi Mazzarri probabilmente lo valuterà in ritiro per poi girarlo ancora una volta in prestito in una squadra di Serie B.