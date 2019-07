Torino, serve l'affondo su Verdi: la Samp spinge

Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Sampdoria ha la priorità di rafforzare le corsie esterne, e pensa concretamente a Simone Verdi. Il Torino ha l’obbligo di far valere la posizione di vantaggio che si è costruito nelle ultime settimane. Ciò che va profilandosi è un testa a testa tra le due società per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante esterno del Napoli, appetito dai blucerchiati ma con una preferenza di base che lo porterebbe a riabbracciare la maglia granata. Del resto Walter Mazzarri lo ha da sempre identificato alla stregua di una priorità, e come tale sta cercando di perseguirla attraverso il lavoro della società. Il Torino è pronto ad affondare il colpo.