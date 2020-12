Torino, serve uno psicologo: Cairo (ri)conferma Giampaolo, ma solo per le tre gare in sette giorni

“Penso solo all’allenamento di domani mattina alle 9”: ieri sera è stato chiaro, Marco Giampaolo, dopo che pure l’Udinese ha espugnato il Grande Torino. La quarta sconfitta su sei gare in casa, la settima in undici giornate di campionato, un solo punto di vantaggio sopra al fanalino di coda Crotone. Questi i numeri che portano, inevitabilmente, a delle riflessioni: statistiche da esonero, senza ombra di dubbio. Ma a decidere, come sempre, sarà Urbano Cairo: il patron era tornato allo stadio dopo un’assenza durata 45 giorni, davanti ai suoi gli occhi lo spettacolo più osceno di tutta la stagione. “Le cose non vanno molto bene: è stata una brutta partita, soprattutto il primo tempo, e non mi aspettavo di vedere un primo tempo con così poca voglia e grinta, ma soprattutto questa classifica non fa piacere”, il commento del presidente.

Una squadra in totale confusione, con una tenuta mentale ai limiti del ricovero: impresentabile per circa un’ora, capace di segnare due gol in 60 secondi, crollata nuovamente pochi minuti dopo con il 2-3 subito da rimessa laterale, disordinata nel cercare un'ulteriore contro-rimonta e con un forcing finale nemmeno così pericoloso se si esclude la punizione di Rodriguez sulla traversa. Tra il 66’ e il 69’ sta rinchiusa tutta la pazzia del Toro, che giornata dopo giornata sprofonda sempre di più e continua a collezionare record negativi. E anche l’allenatore non facilita le cose: parte con il 3-5-2 adattando Vojvoda sull’out mancino di centrocampo, fa cominciare la ripresa a Lukic dandogli i compiti da mezzala per poi spostarlo trequartista, ma soprattutto inserisce Izzo, perfetto per la difesa a tre, e 18 minuti dopo passa a quattro, andando contro le caratteristiche del centrale schierato poco prima.

La sensazione è che Giampaolo sia stato “salvato” dalla vicinanza degli impegni: impensabile dare una squadra del genere, con tutte queste problematiche, ad un nuovo tecnico che tra giovedì 17 e mercoledì 23 sarà atteso dalle trasferte nella Capitale contro la Roma e a Napoli contro gli azzurri e in mezzo riceverà il Bologna di Mihajlovic. “Ho fiducia in Giampaolo, non è a rischio e non ci sono scadenze, il mister mica è uno yogurt”, la battuta strappata a Cairo. E probabilmente ha ragione il presidente: a questa squadra non serve un nuovo allenatore, ma uno psicologo. Intanto la squadra è in ritiro da oggi agli ordini di Giampaolo, chiamato di fatto a un miracolo per salvare la sua panchina.