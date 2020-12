Torino, servono altri quattro acquisti. I nomi sono quelli di Pavoletti e Nainggolan

vedi letture

Il Torino ha bisogno di quattro nuovi innesti per il mercato di gennaio, come spiega Tuttosport. Il giornale piemontese però racconta come servano arrivi di spessore. I nomi giusti sono quelli di Leonardo Pavoletti, del Cagliari, e di Radja Nainggolan, centrocampista che l'Inter non ha però intenzione di svendere.