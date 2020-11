Torino, settimana cruciale: "Snodo importante per presente e futuro"

"Saranno tre partite importanti, rappresentano uno snodo per il nostro presente e per il nostro futuro": Marco Giampaolo è ben consapevole del trittico di sfide che si appresta ad affrontare insieme al suo Toro. Oggi pomeriggio la Lazio, mercoledì il recupero contro il Genoa a Marassi, domenica prossima il Crotone allo stadio Olimpico Grande Torino. Gare dal coefficiente di difficoltà diverso, tra i biancocelesti che sognano di lottare fino all'ultimo per le prime posizioni della classifica e i calabresi che, insieme ai granata, sono l'unica squadra a non aver ancora vinto nemmeno una partita in questo campionato.

Ed è proprio ciò che cerca Giampaolo: l'unico suo successo nei 90 minuti risale all'amichevole d'esordio contro il Novara, mente il passaggio del turno in coppa Italia contro il Lecce è arrivato soltanto dopo i tempi supplementari. C'è bisogno di punti, e anche subito, per il tecnico di Bellinzona. Qualche bagliore di luce è arrivato dalle ultime due uscite: Belotti e compagni a Reggio Emilia se la sono giocata a viso aperto contro la sorpresa del campionato Sassuolo, mentre si spera che l'essere avanzati in coppa possa aver dato maggiore autostima e fiducia.

"Dobbiamo mettere almeno un mattoncino alla volta, questa squadra deve ritrovare consapevolezza step by step" ha aggiunto Giampaolo alla vigilia. Già contro la Lazio ci si aspetta altri passi avanti, oltre a cercare di trovare una vittoria che ormai manca da 108 giorni: era il 16 luglio scorso, infatti, quando i granata ottenevano gli ultimi tre punti con il 3-0 rifilato contro il Genoa. Serve una scossa, anche per lasciare un umiliante ultimo posto in classifica.