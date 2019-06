Torino, settimana densa di risposte sul mercato

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Settimana rilavante per il futuro del Torino. Da un lato dovrà essere risolta la questione Petrachi, oggetto del nervosismo di Cairo e già operativo (previo ok ricevuto) per la sua nuova società. Dall’altro sarà tempo di entrare nel vivo delle dinamiche di mercato, con il sogno Pereyra da provare a tenere vivo, nonostante i costi proibitivi dell’operazione, e con altre idee che andranno a contraddistinguere e scandire la settimana. Il Torino è uno dei club presenti nella bagarre Mario Rui, nonostante la concorrenza molto forte, ed è anche la società che prima delle altre ha preso contatto con il Livorno per il talentuoso Bogdan, da prenotare e magari girare altrove in prestito. Senza dimenticare le tante proposte ricevute per i giocatori che già vestono granata, come Baselli e Zaza, ed il riscatto già determinato di Ola Aina. Insomma, una settimana densa di appuntamenti, ed un Urbano Cairo sempre più operativo in prima persona.