Torino, sguardo al futuro: piace il 2000 Vera, torna il '97 Segre

vedi letture

Non solo l’esperienza di Biglia, il Toro cerca anche la freschezza di un regista giovane. Il play del futuro, insomma, senza però tralasciare il veterano argentino: per il classe 1986 proseguono i contatti e si prova a limare le distanze tra domanda e offerta, in particolar modo per quel che riguarda la durata del contratto. Le parti continuano ad essere ottimiste circa la riuscita della trattativa, intanto però l’accordo totale non è ancora stato trovato. E il Toro si guarda intorno, il regista giovane può arrivare dal Sud America: lo scouting granata, infatti, capitanato e guidato dal ds Vagnati, ha messo gli occhi su Fausto Vera. Classe 2000, nazionale Under 20 e Under 23 dell’Argentina, ha come idolo Riquelme e si ispira a Kroos e De Rossi. Nell’ultima stagione, con la maglia dell’Argentinos Juniors, ha disputato 17 gare complessive realizzando una rete, e ora il Toro ci prova. Il primo tentativo, però, è andato a vuoto: secondo le indiscrezioni che arrivano da TyC Sports, la prima offerta da circa sei milioni di euro fatta partire da via Arcivescovado è stata respinta. Dall’Argentina, infatti, ne vogliono almeno dieci, ma la trattativa prosegue. Il rischio, però, è rappresentato dal Cska Mosca, pronto a inserirsi nella corsa a Vera. E il giocatore, intanto, aspetta notizie sul suo futuro, allettato da una parte dall’ipotesi di trasferirsi in Italia e dall’altra dal ricchissimo contratto che gli verrebbe proposto dalla Russia.

Intanto, Jacopo Segre è un giocatore granata: il club di via Arcivescovado, infatti, ha annunciato di aver esercitato il diritto di contro opzione dal Chievo Verona. Il classe 1997, così, torna ad essere interamente del Torino, dopo la stagione vissuta in prestito con diritto di riscatto tra i clivensi. Il centrocampista è reduce da un'annata particolarmente positiva, durante la quale ha collezionato 40 presenze tra regular season e play off e realizzato quattro reti. Ora Segre, che sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Sardegna dopo aver giocato l'ultima gara ufficiale lo scorso 11 agosto, attende di conoscere il proprio futuro: il tecnico Marco Giampaolo vuole vederlo da vicino, poi valuterà se tenerlo in prima squadra oppure prestarlo nuovamente.