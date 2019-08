© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo nel match contro lo Shakhtyor. Succede tutto nella prima parte del primo tempo: Belotti ha sbloccato il punteggio dopo pochi secondi di gioco, il raddoppio è arrivato al 13' grazie al gol di Izzo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Diverse occasioni per i granata, che stanno dominando il match.

Clicca qui per seguire la diretta testuale della sfida a cura di TMW!