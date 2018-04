Torino, si blinda la difesa: da Sirigu a N'Koulou, pronti i rinnovi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Torino blinda la propria difesa: ne parla La Stampa. Il quotidiano piemontese riferisce infatti come il club granata abbia pronti prolungamenti in blocco per il proprio reparto arretrato. Si parte con Salvatore Sirigu: al portiere sarà allungato di un anno il contratto (fino al 2020) e alzato l'ingaggio. Da blindare c'è soprattutto Nicolas N'Koulou: pronto il riscatto con i 3,5 milioni pattuiti al Lione, poi rinnovo fino al 2021 e adeguamento. Prolungamenti anche per Nicolas Burdisso ed Emilliano Moretti: a dispetto dei 37 anni, ad entrambi potrebbe essere proposto un rinnovo, mentre Cristian Molinaro potrebbe salutare.