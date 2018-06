Torino, si complica il ritorno di Bruno Peres. Richieste troppo alte

Sporting Lisbona, A Bola in prima pagina: "Mihajlovic è già qui"

AS sulla Coppa del Mondo in Russia: "Ribellione Mundial"

L'Equipe sui flop mondiali: "Preoccupazione per le grandi"

Besiktas, Quaresma al Guangzhou Evergrande per 12 milioni di euro

Sarri-Zola, incontro tra i due procuratori. Per lavorare insieme al Chelsea

Manchester United, pronti 68 milioni per Willian del Chelsea

West Ham, fatta per Issa Diop. Il difensore a Londra per le visite mediche

Leicester, preso Maddison per 20 milioni di sterline: visite in corso

Barcellona, via al primo giorno da dirigente per Eric Abidal

Stoke City, rinnovo di 4 anni per Joe Allen

Chelsea, il Sun sicuro: accordo da 11 milioni per la buonuscita di Conte

Arsenal, attesa per la risposta di Wilshere. Quattro di Premier in pressing

Griezmann: "Rimasto all'Atletico per l'amore ed il sentimento dei tifosi"

Bayern, Lewandowski: "Al top fin 35 anni. Momento migliore in carriera"

