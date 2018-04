Torino, si continua a seguire Deni Alar. Piace anche all'Udinese

Fonte: torinogranata.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Torino continua a seguire da vicino l'attaccante dello Sturm Graz Deni Alar. Lo racconta il portale krone.at che parla anche dell'Udinese come possibile pretendente per lui a giugno. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno a 2 milioni di euro e la concorrenza maggiore per le italiane arriva dalle tedesche Colonia e Norimberga.