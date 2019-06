© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torino al centro del mercato? È praticamente così, a testimonianza del fatto che Urbano Cairo ha intenzione di fare sul serio come annunciato al crepuscolo della passata stagione. Non è infatti imputabile al caso, che i granata siano nell’occhio del ciclone mediatico dedicato alle trattative più disparate, da un lato informandosi per Gagliardini, dall’altro respingendo le avances per Izzo, e dall’altro ancora puntando gli esterni in uscita dalle big per regalare a Mazzarri un’intelaiatura da salto di qualità. Mario Rui ne è esempio tangibile, così come non va sottovalutato il pressing datato nei confronti di Lazzari che però ora piace e parecchio anche all’Atalanta. Insomma pedine che si muovono e che il club piemontese cercherà di indirizzare nella maniera a lui più congeniale. Per non essere più spettatore, ma per entrare a gamba tesa in una sessione estiva che vedrà il Toro protagonista.