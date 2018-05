Torino, si insiste per Barkok: trattativa con l'Eintracht Francoforte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un profilo che al Torino piace sempre più: la società granata insiste per provare a portare in Italia Aymen Barkok, centrocampista classe 1998 dell’Eintracht Francoforte. Il club granata sta continuando a trattare sul costo del cartellino: per far partire il calciatore la società tedesca chiede 8 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita, il Torino invece non vorrebbe superare i 5-6 milioni di euro senza l’inserimento di nessuna clausola. La trattativa tra i due club dunque prosegue, con la società del presidente Cairo sempre più decisa a portare a termine l’operazione. Lo riporta Gianlucadimarzio.com.