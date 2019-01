© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Colpo in prospettiva nel mirino per il Torino, sempre molto attento al mercato balcanico: i granata seguono con molta attenzione Svetozar Markovic, difensore classe 2000 del Partizan Belgrado. Il giocatore però sarebbe valutato per giugno, dal momento che è extracomunitario, e il suo costo si aggira sui 4 milioni di euro, rivela Sky.