Torino, si lavora al riscatto di Aina per gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono bastati quattro mesi ad Ola Aina per convincere il Torino delle sue qualità Un exploit che per il laterale di proprietà del Chelsea potrebbe voler dire riscatto anticipato da parte del club granata. Secondo quanto riporta quest'oggi Tuttosport, infatti, la società del presidente Cairo starebbe lavorando per anticipare l'acquisto del calciatore già nella finestra di gennaio. Aina (22) ha un diritti di acquisto a fine campionato pari a 10 milioni di euro e il Torino vuole capire se puiò ottenere uno sconto su tale cifra lavorando in vista della finestra invernale di trasferimento.