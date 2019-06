Torino, si lavora all’asse con il Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Asse con il Napoli. Questo è uno scenario di mercato spendibile per il Torino, che secondo Tuttosport oltre che sulla pista Mario Rui vorrebbe lavorare con forza anche sul profilo di Simone Verdi. Per l’ex giocatore del Bologna si tratterebbe di un ritorno all’ombra della Mole, che al momento, tuttavia, non va oltre qualche abboccamento senza seguiti concreti. Nonostante ciò, l’accostamento ai granata di giocatori di questo calibro rafforzano lo scenario di grandi ambizioni promesso dal presidente Urbano Cairo, pronto a tradursi in fatti concreti in questa estate di mercato.