Torino, si lavora per costruire la squadra per Giampaolo: tutti i nomi sul taccuino

vedi letture

In attesa di sciogliere il nodo allenatore, il Torino sta lavorando anche sulla rosa della prossima stagione. Come riportato da Tuttosport, si lavora su Joachim Andersen del Lione, che dal 2017 al 2019 ha giocato nella Sampdoria di Marco Giampaolo. Non si tratta dell’unico giocatore gradito a Giampaolo trattato dai granata; piacciono anche Karol Linetty e Nicola Murru, entrambi della Samp. Possibile anche un tentativo per Patrik Schick, attaccante 24enne rientrato per fine prestito alla Roma, anche lui con un passato alla Samp con Giampaolo. I giallorossi chiedono 20 milioni, il Lipsia vorrebbe acquistarlo a 15. In questo stallo potrebbero inserirsi i granata. Intanto procede anche la trattativa per Joao Pedro del Cagliari. Vanno avanti anche i sondaggi per Fabio Borini e per il giovane dell’Inter Sebastiano Esposito.