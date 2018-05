Torino, si lavora per il ritorno di Glik: ostacolo Monaco e due concorrenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino al lavoro per Kamil Glik: secondo quanto riferito da Tuttosport, il club granata continua a lavorare per riportare in Italia il difensore polacco. Che ha un contratto fino al 2021 con il Monaco, ma vorrebbe tornare in Serie A e non ne fa una questione economica: col giocatore, in sostanza, l'accordo si può trovare, magari spalmando il ricco ingaggio attuale (2 milioni) su più stagioni. Col Monaco? Più complicato, anche perché su Glik ci sono anche Sampdoria e Lazio.