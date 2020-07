Torino, si pensa a Sepe nel caso in cui Sirigu dovesse lasciare i granata

Possibile cambio in porta per il Torino. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club avrebbe sondato il terreno per Luigi Sepe. L’estremo difensore ha fatto molto bene al Parma con la società granata che avrebbe chiesto informazioni proprio su di lui in caso di eventuale partenza di Salvatore Sirigu.