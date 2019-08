© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Buona la prima per il Torino, che però cerca ancora rinforzi sul mercato, in particolare per quanto riguarda il settore offensivo. Si raffredda, secondo Tuttosport, la trattativa per arrivare a Simone Verdi: il fantasista del Napoli piace da tempo alla Sampdoria, e ora si muove con decisione anche la Fiorentina.

Occhi in Francia. Proprio ai blucerchiati, però, il Toro potrebbe fare un piccolo sgarbo: perché la Samp pareve vicinissima a chiudere per François Kamano, frizzante attaccante del Bordeaux che ha scalato posizioni negli indici di gradimento dei granata. L'alternativa, a Verdi e al 23enne guineano, porta infine a Pione Sisto, danese in forza al Celta Vigo.