© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La vittoria contro l'Atalanta ha ridato linfa vitale al Torino di Walter Mazzarri, i granata hanno trionfato nonostante l'emergenza. Ora l'infermeria si sta svuotando e, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Iago Falque si candida per un posto da titolare in vista del prossimo impegno. Recupera anche Lyanco in difesa, ma il tecnico dei granata dovrà gestire al meglio l'abbondanza in attacco.