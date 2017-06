Torino, si tratta per Tonelli. C'è anche la Fiorentina

© foto di Insidefoto/Image Sport

Torino e Napoli trattano per Lorenzo Tonelli, difensore centrale in uscita dagli azzurri che piace e non poco ai granata, intenzionati a rafforzare ogni reparto in vista dell'anno prossimo. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Petrachi ha proposto un milione di prestito ed un riscatto fissato a sette, cifre che non soddisfano pienamente gli azzurri. Inoltre servirà un'opera di convincimento nei confronti dello stesso calciatore, che piace anche alla Fiorentina.