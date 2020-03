Torino, Simeone vuole Ansaldi all'Atletico Madrid: Cairo vuole blindarlo

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il tecnico dell'Atletico Madrid Diego Simeone ha chiesto ai dirigenti del club di acquistare Cristian Ansaldi dal Torino, giocatore che è in scadenza di contratto e che dunque potrebbe partire a parametro zero. Longo lo ha inserito tra i pochi intoccabili ed è per questo che Cairo dovrà trovare una soluzione per il rinnovo che allontanerebbe lo spauracchio Colchoneros.