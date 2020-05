Torino, sirene dalla Spagna per Berenguer: oltre all'Athletic c'è anche il Celta

vedi letture

Non mancano gli estimatori in Spagna per Alex Berenguer, attaccante del Torino. Due in particolare, scrive Sportal.it, i club interessati al poliedrico esterno offensivo: all'Athletic di Bilbao, che aveva già palesato le sue intenzioni nell'estate scorsa prima di tornare alla carica negli ultimi giorni, si è aggiunto adesso anche il Celta Vigo.