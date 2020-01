© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sirene russe per Simone Zaza. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, lo Zenit è uscito allo scoperto per l'attaccante del Torino, che avrebbe preso tempo per riflettere seriamente sulla proposta. Intermediari a lavoro, l'ex Valencia valuta il trasferimento in Russia.