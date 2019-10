Torino, Sirigu: "Abbiamo una squadra forte, che ora deve evolversi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Belotti e Izzo? Per il Toro è importante avere tre giocatori in Nazionale in pianta stabile: vuol dire che la squadra sta facendo bene e che abbiamo italiani di livello". Raggiunto da La Gazzetta dello Sport dopo l'ultima vittoria dell'Italia contro il Liechtenstein, il portiere granata Salvatore Sirigu parla così dei compagni di squadra protagonisti in azzurro: "E in verità io penso che altri di noi potranno meritare la Nazionale: il fatto che ci sia un blocco di italiani convocabili fa capire il valore della nostra rosa".

Sulle ambizioni del Torino, Sirigu parla chiaro: "Non mi nascondo dietro un dito: abbiamo una squadra forte, che ora deve evolversi. L’anno scorso dissi che avrei rinnovato il contratto e sarei rimasto perché credevo in questo progetto, ma sapevo che le cose non potevano cambiare in un anno. Quello che stiamo facendo adesso può essere la base del Torino del futuro".