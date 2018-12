Torino, Sirigu ancora fermo: domani test decisivo verso l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Empoli si avvicina, il Natale si approssima e le vacanze di gennaio non sono più così lontane. E nemmeno l'Europa, scivolata però tra le mani dopo la sconfitta nel derby e il pari beffardo (e pieno di polemiche) maturato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una classifica corta e una rosa all'altezza, quella granata, impongono tuttavia alla squadra di Walter Mazzarri il tentativo di arrivare raggiungere o lambire, per quanto possibile, quel sesto posto oggi lontano solo tre lunghezze.

STOP SIRIGU - La speranza del tecnico di San Vincenzo resta quella di recuperare il suo portiere dopo l'infortunio rimediato nel derby. Il trauma contusivo lombo-sacrale non ha permesso ha Sirigu di allenarsi con il resto della squadra: solo sedute "a parte". La presenza dell'ex Psg rimane quindi ancora incerta, verso la gara contro l'Empoli di mercoledì al Grande Torino. Sarà decisivo il testi di domani: in caso di forfait toccherà ancora a Ichazo. Intanto ieri la squadra ha proseguito la preparazione al Fila: doppia seduta e lavoro di scarico per chi ha giocato al Mapei Stadium. E intanto si è rivisto in gruppo Damascan, che oggi lavorerà nel pomeriggio con la squadra. Che ha un solo grande obiettivo: tornare alla vittoria puntando al treno per l'Europa, che è vietato perdere di vista.