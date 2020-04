Torino, Sirigu: "Cerco di farmi sentire con i più giovani, ma faccio anche il cretino"

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, ha parlato a Sky Sport di come sta attraversando questo periodo di emergenza legata al Coronavirus: "Sono uno dei più grandi e di conseguenza uno di quelli con maggiori responsabilità, per questo nello spogliatoio cerco sempre di farmi sentire. Faccio spesso il cretino anche per far ridere i miei compagni, e anche in questi giorni, magari mandando qualche video".