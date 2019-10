Torino, Sirigu il grande baluardo granata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Semplicemente il migliore. In un avvio di stagione altalenante ma tutto sommato positivo, almeno in relazione al campionato, la figura che maggiormente spicca per rendimento è quella di Salvatore Sirigu. L’estremo difensore del Torino sta mettendo in luce prestazioni di assoluto livello, che lo hanno evidenziato in maniera indubitabile alla stregua del portiere più efficace del campionato. E non solo per aver tenuto fede alla nomea di “pararigori” che è stato in grado di conquistarsi da quando difende la porta granata, ma piuttosto per la costante sensazione di affidabilità che è in grado di trasmettere ai suoi compagni e per parate che hanno fatto di lui una macchina da punti quasi come fosse un centravanti. Insomma un baluardo inaffondabile per una squadra che non smette, tra alti e bassi, di nutrire ambizioni di livello. Anche grazie a Sirigu.