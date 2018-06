Torino, Sirigu in partenza: corsia preferenziale verso Napoli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Salvatore Sirigu può partire, nonostante la resistenza Torino. Secondo quanto raccolto nelle ultime ore dalla redazione di Tuttomercatoweb, l'ex Paris Saint-Germain avrebbe già trovato un'intesa di massima con il Napoli. L'ultima stagione in maglia granata del portiere della Nazionale ha attirato l'attenzione di Aurelio De Laurentiis, a caccia di un nome affidabile da consegnare a Carlo Ancelotti. L'ostacolo più grosso è legato al Toro, che ha già fatto sapere di non voler cedere il giocatore.

CORSIA PREFERENZIALE - Nonostante Walter Mazzarri non voglia privarsi di uno dei punti di forza della stagione appena terminata, il diktat granata potrebbe comunque essere rivisto in virtù di un accordo stretto tra il club e il giocatore: nessun veto in caso di chiamata da una big. Intanto il procuratore di Sirigu, Carlo Pallavicino, qualche giorno fa ha aperto proprio verso i partenopei, accennando a quel patto: "Ancelotti lo conosce bene, lo ha allenato al Psg e sa che sarebbe la soluzione migliore per il dopo-Reina. Non sarà Buffon, ma in Italia non lo vedo secondo a nessuno. Mi risulta che potrebbe avere una corsia preferenziale per lasciare il Torino in caso di chiamata da una grande squadra" le parole dell'agente ai microfoni di Radio Marte.