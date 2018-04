Torino, Sirigu: "Inter sfortunata, ma noi abbiamo meritato la vittoria"

© foto di Federico Gaetano

Salvatore Sirigu ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il successo di misura del Torino sull'Inter: "Per come abbiamo giocato e per quanto abbiamo dato abbiamo meritato la vittoria. Se avesse l'Inter avesse vinto o pareggiato non avrebbe rubato niente, sono onesto. È stata una bella partita, noi siamo stati bravi a sbloccarla, oggi non è andata bene a loro, ma non si può dire che il Torino non abbia meritato. Abbiamo attraversato un periodo molto brutto, forse abbiamo capito che non era più necessario guardare la classifica, e che era meglio concentrarsi sul lavoro quotidiano per crescere come squadra, per capire cosa vuole l'allenatore e cercare di farlo".