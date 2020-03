Torino, Sirigu piace a Milan e Napoli. Il club granata non molla: tutto passa dalla salvezza

vedi letture

Il futuro di Salvatore Sirigu è ancora un mistero. Come si legge su Tuttosport infatti, il portiere granata è corteggiatissimo, sia in Italia che all'estero. In serie A piace a Milan e Napoli, con i rossoneri che avrebbero già contattato il suo entourage. Cairo e Bava presenteranno al portiere i loro programmi con la speranza che rimanga. In questo momento il giocatore ha in testa la salvezza della squadra, mai e poi mai si sarebbe aspettato di dover lottare per restare in serie A. Senza di lui, questo è sotto gli occhi di tutti, a quest’ora il Toro occuperebbe una classifica ancora più nefasta di quella attuale e forse sarebbe già con un piede in serie B.