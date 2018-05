Torino, Sirigu resta in granata. Possibile rinnovo fino al 2020

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha 31 anni e un contratto fino al 2019 col Torino. Salvatore Sirigu, portiere ex Palermo e Paris Saint-Germain, dovrebbe restare ancora a lungo tra i pali del club granata. Nelle scorse ore s’è parlato di un futuro lontano dal Piemonte per lui, ma Tuttosport scrive che il patron Urbano Cairo non ha intenzione di cederlo. Anzi, è possibile un rinnovo fino al giugno 2020.