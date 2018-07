Torino, Sirigu rinnova: atteso a breve l'annuncio del club

Il Sole 24 Ore aggiunge una succosa novità riguardante l'operazione che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juventus. In particolare, si legge, i bianconeri avrebbero messo sul piatto un contratto per CR7 da 'testimonial global' di Ferrari che da solo varrebbe circa 20 milioni...

E' atteso a breve l'annuncio da parte del Torino per il rinnovo di Salvatore Sirigu (31), portiere in scadenza tra un anno. Lo rivela Tuttosport , che conferma la volontà del club granata di prolungare il contratto dell'ex Paris Saint-Germain e Palermo, arrivato nella Società del presidente Urbano Cairo un anno fa. Nelle scorse settimane, il classe '87 era stato accostato al Napoli di Carlo Ancelotti.

